“一邊一國”納教材　趙少康：鄭英耀須立刻下台

趙少康在臉書發文表示，台“教長”鄭英耀應該必須立刻下台。（照片:趙少康臉書） 中評社台北4月15日電／多所大專院校學生於校內設置罷免攤位，引發政治進入校園爭議。台“教育部長”鄭英耀昨日受訪時聲稱應尊重學生言論自由與公民的活動，引發爭議。對此，前中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康今天痛批，有這樣的“教育部長”，大學的脊梁都被壓斷了。



至於鄭英耀公開支持“台灣、中國一邊一國”這種“違憲”的言論，還要納入“國家認同”教材一事，趙少康表示，這是要從小對學生洗腦，根本沒資格再當“教育部長”，必須立刻下台！



前台灣大學校長管中閔日前出書《大學的脊梁》揭露民進黨政府介入台大校長遴選事件內幕，過程驚濤駭浪，凶險異常，受到矚目。



趙少康15日在臉書發文指出，“士大夫無恥是謂國恥”！這句話是提醒讀書人要有氣節，不能隨波逐流，更不能討好執政者。針對“教育部長”鄭英耀拿出言論自由的大帽子，表達支持大專院校學生於校內設置罷免攤位。趙少康認為，有這樣的“教育部長”，大學的脊梁都被壓斷了。



趙少康表示，在校園設立罷免連署站已經不是言論自由，而是政治行動。鄭英耀的出身根正苗綠，“黨政軍退出校園”是民進黨的主張，國民黨都退出了，民進黨就趁虛而入。



趙少康指出，《教育基本法》第6條規定教育應本中立原則，在他參選“副總統”時，接受學生邀請到學校演講，好幾個學校搬出這條法律不准學生的場地申請，現在民進黨要到校園擺攤大罷免，就被“教育部長”認證是言論自由，真是無法無天。



趙少康說，知識分子不該拍執政黨馬屁，這個時候，有良知的大學教授都應該鳴鼓而攻之，守護大學的脊梁。