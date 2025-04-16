藍議員宋立彬：二階連署國民黨需站上第一線

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月16日電（記者 蔣繼平）針對檢調持續偵辦罷免案涉不實連署遭外界質疑辦藍不辦綠，中國國民黨籍高雄市議員宋立彬接受中評社訪問表示，民進黨正在殺雞儆猴，只有反撲的力道大，民進黨才會縮手，藍營這時採取捍衛民主及提供司法協助手段，對執政的民進黨來說是表面功夫。此時國民黨應要動員組織力量站上第一線展開二階連署，也避免未來罷免團體及民眾不敢站出來的情況，對整體士氣氛圍才有幫助。



宋立彬，1978年生，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。現任國民黨高雄市議員，宋立彬來自政治家族，父親是縣市合併之前的前縣議員宋萬春，其父雖淡出政壇但在高雄梓官區根底深厚。



藍、綠互相大罷免，目前50件“立委”罷免案中，35位為泛藍“立委”、15位民進黨“立委”。



罷免民進黨籍“立委”吳思瑤、吳沛憶的藍軍“罷吳四騎士”滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安，以及2罷免案領銜人李孝亮、張克晉等共6人因連署涉偽造文書，14日遭約談，台北地檢署今晨復訊後交保。



新北地檢署15日更到國民黨板橋區黨部搜索，共帶走一箱資料，以及黨工與板橋區黨部主任謝慶認等兩人，持續擴大偵辦。



對此，宋立彬表示，罷免藍、綠委35比15，但目前只看到檢調搜索國民黨黨部與罷免綠委連署案的領銜人。對於也同樣遭受檢舉的民進黨、以及罷免藍委連署案的部分，目前都尚未看到檢調的行動與偵辦進度。