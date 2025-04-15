罷綠委接連遭搜索　朱立倫號召明上街頭

針對罷綠團體近兩天遭雙北檢調搜索約談，國民黨主席朱立倫表示，將與國民黨新北市議會黨團前往新北檢發出怒吼。(照片:朱立倫臉書) 中評社台北4月15日電／罷綠團體近兩天遭雙北檢調搜索約談，中國國民黨主席朱立倫今日表示，司法大刀砍來，我們必須拿起盾牌，為人民開出一條血路。國民黨新北市議會黨團將前往新北檢發出怒吼，而明天上午9點，朱立倫將與黨籍民代並肩徒步，從罷吳思瑤總部出發，一張一張連署書收集，後天他將再走向新北，與黨籍議員並肩，前往新埔捷運站連署。



朱立倫今日發文批評，司法清算大刀砍完民眾黨，再度砍向一般老百姓行使公民權利，只因為立場站在執政黨權力高牆的對立面，就是恐嚇、清洗、殺戮，人民被壓在地面摩擦，人民的憤怒準備爆發。



朱立倫強調，法律戰黨中央將全數負擔，黨中央也會成爲所有青年的後盾，法律攻防、交保。但現在已經不只是法律攻防，“我們要站上街頭，跟人民站在一起，跟這個執政黨對抗到底。”



朱立倫指出，當我們“國家”司法成為執政黨清算政敵的工具，站出來守護我們所愛的民主自由法治的社會，就是義務。希望在野力量站出來。今晚的新北檢，國民黨議會黨團將發出怒吼，而明天上午9點，我們與黨籍民代並肩徒步，從罷吳思瑤總部出發，一張一張連署書收集。民進黨再怎麼逼，也沒辦法讓人民停止發聲。後天走向新北，黨籍議員並肩，前往新埔捷運站連署。請各位人民跟我一起，站出來，力抗司法清算。



朱立倫強調，今天是青年，明天就可以是任何人，我們退無可退，他們拿著大刀，我們拿著盾牌，為人民開一條路。台灣的民主法治，必須由我們自己守護。