台南藍黨部啟動　罷綠委王定宇林俊憲進二階

綠委王定宇。（中評社 資料照） 綠委林俊憲。（中評社 資料照） 中評社台南4月15日電／罷免民進黨籍台南市“立委”王定宇、林俊憲的二階連署，即日起在國民黨台南市黨部展開。市黨部表示，支持者可到市黨部連署或索取第二階段的連署書，完成連署填寫後，再送回市黨部。罷免王定宇的領銜人胡永融表示，16日下午4至7點，將在歸仁區中山路二段70號進行首場街頭擺攤連署，歡迎戶籍在這兩個選區的支持者前來參與連署。



中時新聞網報導，胡永融表示，台南市第五選區“立委”林俊憲與第六選區“立委”王定宇的第一階段罷免連署達成後，“中選會”在上周五通知他與罷免林俊憲的領銜人方聯貴前往領回二階連署的表格，已帶回交給國民黨台南市黨部，因此支持二階段連署的這兩個選區選民，可前往市黨部參加連署，也可以領取連署表格，自行填寫後再交回給市黨部。



胡永融表示，目前固定的連署站只有位在東區林森路二段192巷25號的台南市黨部，而16日下午4至7點，將在歸仁區中山路二段70號（麻古茶坊旁）進行首場街頭擺攤連署。



13日在民眾黨“人民要當家”的宣講活動，在街頭擺攤的連署反饋效果不錯，罷免王定宇的領銜人胡永融表示，這種機動性快閃連署活動，後續會多辦來吸引更多支持參與連署；目前有幾個固定連署站尚在接洽或整理中，後續的固定連署站、機動連署站等，待地點及人力協調完成後，將會陸續公告。



