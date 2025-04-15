國民黨三重區黨部也被搜索　執行長遭帶走

國民黨新北市黨部號召民眾今晚8點至新北地檢署抗議。(照片：國民黨新北市黨部) 中評社台北4月15日電／“調查局”今天上午搜索國民黨板橋區黨部，下午則前往三重區黨部，黨部執行長羅大宇被帶走，國民黨新北市黨部主委黃志雄證實有此事。他痛批，執政黨透過司法手段打擊異己，把人民推到對立面，將產生後座力，今晚8點將有多位新北市“立委”、議員到新北地檢署集結，一起聲援這群被司法欺壓的年輕人。



針對檢調大動作搜索國民黨新北市板橋區、三重區黨部，並連續約談多位國民黨幕僚幹部與罷免團體領銜人，國民黨新北市議會黨團也表達嚴正的抗議與譴責。



綜合台媒報導，對於檢調調查三重罷免團體一案，進入二階罷免的民進黨“立委”李坤城表示，今年2月中旬有民眾來向他檢舉，因為收到新北選委會的查詢，才發現被冒用個資做為罷免的連署，再加上他根本沒有看到有罷團出來擺攤，竟然能交出幾千件的連署單，其中不合格率有4成，高達160幾件是“提議前死亡”。因此，他有針對罷團提出偽造文書、違反個資法已向新北地檢署提出告發。



新北市議會國民黨團書記長王威元表示，一場本應由人民自主決定的罷免行動中，執政黨卻動用“國家”機器強力介入，不僅讓人民對制度徹底失去信任，也使社會再次陷入撕裂與對立；執政者對待“非我族類”的處置標準，也早已嚴重失衡、違反了比例原則。



王威元強調，民進黨必須明白，今天他們所攻擊的不只是國民黨，而是每一位依法行使民主權利的人民。國民黨新北市議會黨團不會退縮，面對民進黨惡意發起的奪權大罷免，我們必會積極因應、全面投入、以罷制霸，我們會支持正義的力量，維護公民的基本參政權力。



王威元痛批，台北市才發生檢調單位對多名參與罷免的青年進行搜索約談，今日又針對板橋區、三重區黨部與罷免團體幹部採取類似行動。對於依法行使公民權的民眾，卻遭遇如此高強度、政治化的司法壓力，我們要問這樣的操作，還配稱作民主“國家”嗎？