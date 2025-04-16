聶建中：台灣若配合埋單美債　嚴重自傷

淡江大學財務金融學系教授聶建中接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，傳出醞釀要求各國將持有的美債，換成長期、低利，甚至無息債券。淡江大學財務金融學系教授聶建中接受中評社訪問指出，債台高築一直是美國的痛，因此特朗普不停丟出美債，台灣若配合埋單，將會自傷嚴重。



市場傳聞特朗普可能迫使一些外國債權人，將手中持有的美債轉換為100年的零息債券，以減輕美國的債務負擔。“中央銀行”總裁楊金龍15日於“立法院”答詢時說，此舉相當於倒債，非常的危險，美國恐會因此發生金融上的混亂及危機。



聶建中表示，台灣若配合特朗普埋單美債，還真的換成百年、零息、不可轉讓的債券，將嚴重自傷。他想問台灣為何就不能為自己考量？不能賺錢的、為何要配合？有這麼多投資機會可去投資，卻非得全部讓利給美國？



聶建中，美國羅格斯大學經濟學系博士，歷任淡江大學財務金融系主任、研究所所長、兩岸金融研究中心主任等，研究專長為公司財管、國際財管、國際金融、計量經濟。



聶建中向中評社說，最近傳出很多國家都在拋售美債，導致殖利率攀升，債台高築一直是美國的痛，是因在美元霸權的狀態下，美國隨時印鈔票、隨時發債，發太多。



他說，美國從金融海嘯時期10兆美元美債，衝到現在37兆多元美債，又出現大危機，假設美元霸權的狀況不在，美債就倒債了。特朗普因怕往後退，所以打關稅戰、把部分錢賺回來，想方設法開源節流、讓債務減少，那就是叫怕美國的國家埋單美債。



聶建中指出，美債太多，也導致殖利率上升，美國打關稅戰打到經濟混亂，不確定性風險，造成股票跌、債券也跌，美國出現更大隱憂。特朗普如今要人埋單美債，可能就是大國拋售美債，因此叫小國埋單，台灣排名持有美債第11名，持有2900多億美元美債，就因此埋單，但一定會受傷。