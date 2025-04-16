聶建中：特朗普出怪招也難贏　中國底氣強

淡江大學財務金融學系教授聶建中接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，中美陷入僵局。淡江大學財務金融學系教授聶建中接受中評社訪問分析，特朗普喊這些數字已無太大意義，就是想看中國能不能退幾步，沒想到中方底氣強，喊出奉陪到底，特朗普只能想辦法出怪招。美國想贏並不容易，搞不好還促成讓中國再次偉大。



聶建中表示，特朗普明白中國已崛起，因此不斷玩怪招，先傳出關稅豁免清單包括電腦、智慧型手機及晶片，又強調沒任何國家能豁免關稅、逃脫不公平貿易逆差、非貨幣關稅壁壘，尤其是中國。另外又狂打中國洗產地，就是因知道很多商品都是中國製造。



聶建中，美國羅格斯大學經濟學系博士，歷任淡江大學財務金融系主任、研究所所長、兩岸金融研究中心主任等，研究專長為公司財管、國際財管、國際金融、計量經濟。



聶建中比喻，中國像是潛龍，美國是老鷹，但美國老鷹並不知道中國這條龍潛在水裡有多長，現在只是露出一點龍麟、龍背而已，而中國底氣足，喊出奉陪到底，特朗普想在這次中美貿易關稅大戰贏，並不容易，而台灣也會在中美貿易戰中受到傷害。



聶建中向中評社說，中國2014年對美國出口5千億美元，現在則是4千億元，比例雖下降，但中國市場大、人多、AI科技進步，在特朗普發動關稅戰時，中國抓準時間，與東協、日本、韓國、中東等國，進行積極的合作對談，特朗普想讓美國再次偉大，搞不好促成中國再次偉大。



對於特朗普原先對75國祭出對等關稅，宣布暫緩90天，聶建中分析，經濟學上有提到需求的價格彈性，特朗普有非常強烈需求，但價格高了、需求拿不到怎辦？因此特朗普會動態調整，特朗普打關稅貿易戰，就是當作工具與手段，想達到多元化的目的，特朗普會亮出劍、喊出課徵高關稅的數字嚇人，就看對方有多怕、退幾步。