欣賞豐富歐洲瓷器典藏　高雄藝術新景點

展區第一件迎賓的大型火雞瓷雕，象徵豐盛與守護，展現歐洲皇室磅礡氣勢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月16日電（記者 蔣繼平）由石川傳媒集團打造的“莉·瓷藝博物館”15日開幕，典藏數十年收藏近3600件、橫跨300餘年歷史的歐洲皇家窯瓷藝品，在導覽人員引導解說下，參觀館內豐富的瓷器典藏，彷彿置身於歐洲古瓷藝術殿堂，成高雄藝術新景點。



該館位於高雄市左營區民族一路上，蒐羅19世紀歐洲皇家窯瓷器，橫跨德國麥森（Meissen）、法國賽佛爾（Sèvres）、英國皇家伍斯特（Royal Worcester）、柏林皇家御瓷（KPM）彩繪瓷板畫，及皇家維也納（Royal Vienna）等歐洲皇室名窯。



常設展覽《繁花盛宴》結合沉浸式展覽設計，重現歐洲皇家風華，引領觀眾穿越時空，走入貴族名人的優雅場景。第一件迎賓的大型火雞瓷雕，象徵豐盛與守護，其精雕細琢工藝，展現歐洲300年來純手工藝術品味與皇室的磅礡氣勢。



展覽也有故事性，有一件造型典雅、藏有收音機功能的瓷偶，是石川傳媒集團董事長石川收藏的第一件瓷器，也呼應其廣播界出身的背景，展開收藏歐洲瓷器之旅，後來因曾赴日本觀摩私人美術館，深受啟發，決定將私人珍藏與大眾分享。



“莉·瓷藝博物館”取名靈感源自茉莉花，象徵白瓷潔白高雅的氣質，也呼應創辦人家族情感的傳承與文化分享的初衷，“每件瓷器都不只是物件，更是一段文明的縮影、一場生活的想像。”



館內均是骨董收藏品，入手來源為海外拍賣會，都屬於高價值商品，展品都以強化玻璃隔間，避免遭碰撞。另外採收費入場：普通票新台幣300元、團體票280元。