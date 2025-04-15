檢查罷綠委　搜藍新北兩區黨部約談10多人

國民黨新北市黨部外觀一隅。（中評社 資料照) 中評社新北4月15日電（記者 張嘉文）親藍民團提議罷免新北市多名民進黨“立委”，遭指涉不實連署，新北地檢署15日指揮搜索中國國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談罷免綠委吳琪銘領銜人李清祥等10多人，截至今晚都在進行訊問中。



繼台北地檢署14、15日搜索約談罷免民進黨台北“立委”吳思瑤和吳沛憶等團體，並對相關人做出20至50萬元不等金額交保後，新北地檢署15日指揮“法務部調查局”新北市調查處、“調查局”北部地區機動工作站共赴新北30處搜索，約談10多人到案。



除了李清祥外，提議罷免“立委”蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免“立委”張宏陸領銜人徐偉豪、提議罷免召集人王昱人等皆被帶回訊問。另外，新北地檢署黑金專組主任檢察官陳旭華上午帶隊率調查人員到國民黨板橋區黨部搜索，帶走1箱資料，以及黨工與板橋區黨部主任謝慶認等2人。



國民黨新北市議會黨團書記長王威元則向媒體指出，國民黨三重區黨部15日下午也遭搜索，三重區黨部執行長羅大宇被帶走。



藍營鎖定民進黨新北市“立委”蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘提起罷免，第一階段連署經補件已通過，但蘇巧慧等人曾質疑為何短短幾天就有數千張提議連署書出現。



李坤城更在2月18日與律師赴新北地檢署按鈴申告，告發罷免團體涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法第41條非法蒐集及利用個資罪等罪嫌，委請地檢署查明相關罷免團體違法造冊過程，釐清相關刑事責任。新北地檢署當時表示，先前已接獲情資並分案調查，會將案件併案偵辦。

