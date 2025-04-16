李彥秀：超商變戰時樞紐有三大疑問待解

藍委李彥秀接受中評社訪問時，對超商變成戰時樞紐提出三大疑問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）英國《衛報》日前報導指出，“賴政府”規劃將全台1.3萬間超商打造成“戰時樞紐”。中國國民黨籍“立委”李彥秀對此向中評社表示，如真有此規劃，有三大疑問必須釐清，包括一、“國安”單位有與超商業者談過嗎？二、到了戰時，政府如何保障物資的運送與配給能受順暢？三、如何確保超商人員的安全檢核、人流進出的動線、據點的安全防護？



李彥秀強調，提升台灣全社會韌性，特別是物資與醫療補給涉及2350萬人民的性命，這絕對不是電競策略遊戲，超前部署的任性作為，絕對不能成為大內宣或者是大外宣的紙上談兵。



英國《衛報》日前報導，“賴政府”規劃將全台1.3萬間超商，打造成“戰時樞紐”，一旦台海爆發戰爭，民眾可被引導前往住家附近超商，領取配給口糧和醫療用品；若戰爭發生，軍人甚至連警察都將被派往前線，留下民間的第一線應變人員負責照顧和管控社會秩序。



李彥秀接受中評社訪問時對此表示，民進黨執政下台海已多次被外媒評論為全世界最危險的地方，去年“國防部”預告《全民防衛動員準備法》修正草案，未來滿16歲高中生，不論男女都得被造冊納管，動員時期在後勤支援；以及宮廟收到軍方公文，要求配合演練簽訂“彈藥預屯點支援協定書”，到此次的超商將作為戰時應變據點，都可以感受到“賴政府”在積極準備戰爭的氛圍。



李彥秀說，全社會防衛韌性原本的目的是，社會準備越充足，“國家”就更安全，越有自我防衛的決心，國際社會就更安心。但這些強化全社會韌性的作為，如果因為配套規畫不完備，或是因為政策說明不清楚，不僅無法展現台灣全社會防衛的韌性，反而造成民眾不必要的擔憂與恐慌。



根據最新統計，全台便利超商總數達到1萬3706間，平均每1703人就有一間便利商店，密集度高居全球第二。李彥秀提及，在台灣平均每平方公里就有0.34家便利商店，台北市每平方公里更有6.45家便利商店，而且都有完整的冷鏈物流與電子支付系統。一旦發生戰爭的緊急狀態，將全台超商直接轉型為戰時應變據點，對政府而言當然是最直接、最簡單、也是最省錢的規劃，也符合“平戰轉換”共同承擔守護台灣的理念。