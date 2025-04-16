中評關注：朱立倫號召戰獨裁　別無選擇

國民黨主席朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨青年軍主導的罷免綠委行動，近日遭檢調重手打擊，引發政治風暴。黨主席朱立倫16日將親自領軍徒步上街，從罷免民進黨“立委”吳思瑤總部出發，沿路募集罷免連署書，並將這場行動定調為“戰獨裁”，直指“賴政府”操弄司法、清算異己。



朱立倫的大動作，目前看來有兩個涵義，一是不僅對綠營司法大刀砍向藍營的回擊，將事件升級為對抗“賴政府”威權，能讓藍營更有動員正當性；二是代表朱立倫從過去對於罷免綠委處於曖昧觀望、精於算計的姿態，正式轉為扛起這場罷免戰役領頭羊。至於效果如何，後續值得觀察。



朱立倫一向被人詬病，因過於權衡利弊、謀定而後動，之前對於罷免民進黨“立委”的行動，始終保持某種程度的距離與模糊，既未明確反對，也未全力投入，就以日前他赴罷瑤總部擔任志工為例，當天僅停留約10分鐘便離去，讓現場都頗為錯愕；甚至朱對於其他罷免綠委案，皆採“由基層自主發起”的論述，以保留彈性，已多次被質疑是擔心萬一連署不成或最終投票失利，傷及國民黨形象與他個人威望。



而這也是朱立倫多次被批評由他領導的國民黨中央，對於反制罷免無力的主因。但隨著檢調近日大動作約談、搜索罷綠團體，甚至連國民黨新北市兩個區黨部及相關人等都被搜索約談，政治情勢急轉直下，都讓朱此次選擇拋下精算包袱，以“戰獨裁”為號召，16日將親上第一線幫忙募集罷免連署書，更像是一種政治宣示，代表這場罷免戰，他決定扛了。



此次徒步上街，朱立倫將此次行動定調為“戰獨裁”，如果能成功創造聲勢，藍營全體有望將這場罷免戰，拉高層級至“對抗威權”，對於藍營支持者的重新認同和爭取中間選民的認同可能起到幫助，也能使接下來的罷免行動，發酵成對賴清德執政一場檢驗，更有機會催動非綠支持者的投票動能。



當然上述這些都是最好狀況，實際效果如何仍待朱立倫接下來怎麼做而定，只是對於其主席連任路已處於風雨飄搖之際，除了盡全力拚下去，似乎也沒其他更好的方式了。