中評關注：司法大動作查罷免會有反效果？

民進黨團提到因為罷免綠委團體錯誤率高，檢調才會介入調查。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月16日電（記者 黃筱筠）檢調從兩天前開始大動作約談罷免綠委的民間團體，引來國民黨不滿。綠營則訴求檢調的動作是因罷免綠委連署錯誤率太高，且現在只是調查階段。但司法大動作約談罷綠團體，加上“教育部長”鄭英耀也認為校園連署罷免是言論自由，這些司法動作與相關言論，會不會使得民眾反感，導致綠營操作大罷免的反效果？



民進黨為了力挺大罷免，趁著美國總統特朗普給予關稅90天的暫緩期，窮盡一切力量鎖定國民黨“立委”要展開第二階段連署，希望在4月底能夠衝高第二階段連署數。目前“中選會”接獲41案連署有偽造連署之嫌，但這兩天卻都是罷免綠委團體遭到約談，且陸續約談的範圍與人數，不斷擴大，這會讓罷免綠委民團產生恐懼，若引發寒蟬效應後，對第二階段連署恐怕會有冷卻效果，現在就看國民黨能否幫助罷免民團挺住這股司法壓力。



最近發生許多過去沒有發生過的荒腔走板事件，民眾是否會感到不滿，連帶衝高罷免綠委的人數？但另一方面，民眾也可能因此擔心自己受牽累，對於政治活動參與轉趨低調，這就會衝擊罷免綠委連署狀況。但相對於罷免藍委，親綠民團就沒有這樣的顧慮。甚至，民進黨還一再強調罷免藍委，是因為“國會”被藍白陣營掌控，加上綠營強打“抗中”，罷免藍委相對罷免綠委，許多人比較敢於表態，綠營刻意塑造罷藍委是一種風潮。



民進黨把罷免藍委塑造成為風潮後，就會帶動年輕人形成一股風氣，不簽署罷免連署書就跟不上潮流，這也是為什麼連署罷免攤位會進到校園連署，在年輕人之間確實形成一種風氣。



政治進入校園類似事情過去很少發生，民進黨在野時也強調政治不能進入校園。但是現在卻由“教育部長”在“國會”接受質詢時，大剌剌說學生也有言論自由尊重、公民活動。學生是有言論自由以及參與政治的自由，但不應該是在校園發生這樣罷免連署狀況，這很明顯是政治活動。



根據《教育基本法》第6條規定，教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。根據《公職人員選舉罷免法》第52條等相關規定，政黨及任何人懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選或罷免廣告物應具名，並不得於道路、橋梁、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地懸掛或豎立之。