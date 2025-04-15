新北藍罷團遭複訊　藍委赴地檢署聲援

藍營支持者15日晚上聚集新北地檢署聲援被復訊的罷綠委團隊。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北4月15日電（記者 張穎齊）藍綠發動大罷免“立委”潮，中國國民黨台北市青年軍賴苡任為首的6人於15日甫遭約談交保，藍營新北青年罷免綠委罷團同日也遭約談複訊。國民黨發言人及新北藍委隊，晚間赴新北地檢署聲援青年軍，痛批民進黨司法迫害、政治介入。



繼國民黨台北隊14日晚間赴台北地檢署聲援國民黨台北青年軍後；國民黨新北隊出動，於15日晚間8點赴新北地檢署聲援，痛批民進黨司法迫害、政治介入，辦藍白不辦綠。與會者有新北藍委廖先翔、洪孟楷、林德福、羅明才、葉元之、藍營新北市議員等，國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛等藍營青年軍。現場聚集約50多人，怒轟賴清德下台。並靜候新北藍營青年罷綠團體無保、交保、聲押與否結果。



台北市檢調14日發動搜索調查，約談罷綠委吳思瑤“四騎士”陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、領銜人李孝亮等人，從白天被帶往“調查局”，晚上移送北檢復訊，直至今晨檢察官分別以偽造文書、違反個資法等罪命6人以新台幣20萬至50萬元新台幣交保、均限制出境出海。



無獨有偶，新北市檢調15日也發動搜索、約談，新北地檢署指揮搜索國民黨新北市板橋區、三重區黨部等30處，並約談提議罷免“立委”吳琪銘領銜人李清祥等10多人。據了解，新北地檢署今天指揮“法務部調查局”新北市調查處、“調查局”北部地區機動工作站共赴30處搜索，約談10多人到案，包含李清祥、提議罷免“立委”蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免“立委”張宏陸領銜人徐偉豪、提議罷免召集人王昱人等。



新北地檢署黑金專組主任檢察官陳旭華上午帶隊率調查人員到國民黨板橋區黨部搜索，帶走1箱資料，以及黨工與板橋區黨部主任謝慶認等2人。

