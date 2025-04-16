罷綠遭搜　國民黨板橋黨部主任等6人聲押

新北地檢署。（中評社 資料照） 中評社台北4月16日電／藍綠發動大罷免，罷綠團體15日遭新北市檢調發動搜索、約談，新北地檢署指揮搜索中國國民黨新北市板橋區、三重區黨部等30處，並約談提議罷免“立委”吳琪銘領銜人李清祥等20多人。全案朝個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。檢方復訊後，16日將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、提議罷免“立委”蘇巧慧領銜人譚鎮耀等6人聲押禁見。



昨天晚間6時許開始，提議罷免民進黨“立委”張宏陸領銜人徐偉豪、提議罷免“立委”吳琪銘領銜人李清祥、提議罷免“立委”蘇巧慧備補領銜人蔡承睿、提議罷免“立委”李坤城領銜人宋建樑、國民黨志工等20多人，先後移送新北檢復訊，面對記者提問皆未回應。



檢察官漏夜復訊後，16日凌晨將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華，提議罷免“立委”蘇巧慧領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人聲押禁見。



新北地檢察署16日透過新聞稿指出，接獲民進黨籍“立委”蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城罷免提議涉偽造情資，指派檢察官偵辦，經向“中央選舉委員會”、新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，進行相關查證後，發現提議人名冊涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。



新北地檢署表示，昨天指揮搜索被告等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處，帶回被告及證人等到案查明。