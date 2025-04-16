關稅談判　卓榮泰：加碼美債列為選項

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 資料照） 中評社台北4月16日電／美國總統特朗普祭出對等關稅重拳，各國把握90天緩衝期與美方交涉，盼降低衝擊。“行政院長”卓榮泰昨指出，已備妥策略方案，隨時準備啟動向美方提出期待，達到雙方貿易平衡。至於是否有意擴大持有美債，他說，內部有準備，很多選項都列在裡面。



美國公債被視為全球“最安全資產”，也是全球金融體系基石，不只投資人為求穩定而購買美債，各國政府也都持有美債，截至元月底，美債最大持有者是日本政府，持有1.08兆美元；其次是中國大陸持有7,610億美元；英國排第3持7,230億美元；台灣則持有2,820億美元排名第11。



特朗普宣布對等關稅政策後，美國罕見出現了股、債雙殺局面。美國30年期公債殖利率一度大漲40個基點，市場傳出包括中國大陸、日本，甚至華爾街都湧現美債拋售潮，讓美國財政部大為緊張。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）直接和特朗普表達美債拋售潮的擔憂，促使特朗普轉向。



中國國民黨籍“立委”涂權吉昨天在“立法院”質詢時，關注台灣是否考慮加碼持有美債，卓榮泰說，只要基於“國家”、產業最大利益和維持“國家”競爭力原則，任何採購、投資都可以談，台灣持有相當大數量的美債。至於美債部分是否談到，“內部有準備”，很多選項都列在裡面，包括稅率如何談判等都有準備。



外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成一百年期零息債券，以減輕美國的債務負擔。台“中央銀行”總裁楊金龍昨天說，如果真的這樣轉換，相當於“美債的倒債”，美國恐怕會因此發生金融上的混亂、金融危機。









