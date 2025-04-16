柯建銘探陳菊不忘罷免　小學立志打倒國民黨

民進黨團總召柯建銘15日南下探望陳菊，不忘宣傳大罷免。（照片：柯建銘臉書） 中評社台北4月16日電／“監察院長”陳菊去年底因流感就醫時，意外發現右腎長腫瘤，術後出院前又左側腦血管阻塞，目前在高醫休養中。民進黨“立院”黨團總召柯建銘16日凌晨在臉書發文表示，他在15日下午4時到高醫探望因中風持續住院的陳菊，心有惆悵，戚戚感。“大罷免”搶救台灣只剩下14天，祝早日康復，一起目睹藍白逃亡，走入歷史焚化爐。



柯建銘還強調，這次“大罷免”是他等了60年的時機，因為他小學五年級就立志打倒國民黨。



柯建銘指出，知道陳菊生病後，大家都很關心，但消息有限。日前從媒體得知蔡英文有去探望，他做為一個晚輩，但又是長期戰友，民進黨是共同努力的戰地園區。



柯建銘表示，他知道陳菊當“監察院長”後，最大的遺憾是須中立，當戰士失去戰場又見“國事”紛亂，藍白賣台“亡國”，心情必是心急如焚。柯說，他的腳三度開刀，又煩陳菊來探望，言語中對“立法院”亂象不滿，有奈何之感。



柯建銘說，這次“大罷免”是他等了60年的時機，因為他小學五年級就立志打倒國民黨，時機已至、時機已熟，是給藍白最後致命一擊，鐵定成功的，“相信老柯，雖孤寂但信心百分百，就此敬告”。祝早日康復，一起目睹藍白逃亡，走入歷史焚化爐。