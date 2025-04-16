歷史哥揭股市大崩青鳥社群同溫層被破

歷史哥李易修。（中評社 資料照） 中評社台北4月16日電／針對賴清德的聲望下滑，創下他去年520上任以來的次低紀錄，名嘴歷史哥李易修昨日表示，現在青鳥同溫層破得很嚴重，不只“行政院長”卓榮泰天天被罵，連民進黨“立委”沈伯洋、網紅八炯也常被酸。因為國際環境直接影響民生經濟，股市直接大崩，破溫現象會慢慢累積。



台灣民意基金會昨日發布民調顯示，有45.9%的民眾贊同賴清德處理政策與人事的方式，45.7%不贊同，創下他去年520上任以來的次低紀錄。



根據《中時新聞網》報導，歷史哥15日在《大新聞大爆卦》節目說道，現在政治極度對壘，中間選民如果沒有足夠的理解，基本上就覺得，“你們好亂好吵！那我不要參與好不好”？可是有件事情會讓中間選民“破溫”、突破同溫層，關鍵還是在於國際的大環境，尤其這個會直接影響到民生經濟，第一時間股市直接大崩。過去幾年民進黨拿不出稱手的政績，唯有一個東西，就是隨著全球通膨迎接而來的股市飆漲，開放很多政策舉措，讓年輕人入場炒股，這才要命。



歷史哥指出，股票下跌這會讓老百姓難受，因為他們已經被政府鼓勵，不管去買零股或ADR，比如00940。“中央政府”哭窮說預算被刪，年輕人或許一開始會受到青鳥社群的影響。可是那些不是青鳥社群的人就會發現，青鳥言論真的太反智，比如說特朗普關稅政策就是要你死，割你肉、讓你流血，他什麼都要、把你吃到連渣都不剩。最近年輕人破溫破得很厲害，最大同溫層就是八炯、沈伯洋這些人的臉書，現在很多人在酸他們。



歷史哥提到，這幾天青鳥打誰？因為罷免連署告急，所以就在吵販賣器官，竟然去罵深綠網紅蒼藍鴿。他只是說他對台灣的器官捐贈有信心，就被出征得很慘！包含之前陸配被攻擊，很多陸配的小孩是綠的。他們說，“我不能認同沈委員、八炯這次的說法！因為就不是這樣，我想去把連署抽回來”！像這種破溫，是一個點一個點慢慢積累起來。“行政院長”卓榮泰的臉書也被攻破，天天被罵，他不管發什麼文都被罵！



歷史哥直呼，因為賴清德凶狠之名在外，大家罵賴可能不敢這麼罵，可是卓榮泰？大家都很敢罵。當然卓榮泰是不是防火牆，還是賴清德決定的。