台未列首波名單自嗨？郭智輝：視訊過了

郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）宣布首波談判5國名單，台灣未列入。台“經濟部長”郭智輝16日表示，每人看法不同，他認為台灣的經貿談判小組11日已於美方視訊會議過了，談判不衹有一波。



美國總統特朗普發動關稅戰，全球各國正積極與美國展開貿易談判以減緩衝擊。貝森特14日宣布將韓國、英國、澳洲、印度、日本列為簽訂新貿易協議的優先對象，並強調優先參與談判的國家可能獲得較有利的待遇。



“立法院”經濟委員會今天邀請“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝及“財政部政務次長”李慶華等就“因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場”進行報告。郭智輝會前受訪，做上述表示。



郭智輝表示，台灣已於11日與美方開過視訊會議，每個人的看法不一樣，談判優先或不在這一次5國名單，不代表什麼，他的認知是已經談過了，且會持續談判，不會說一波就結束，台灣會有一些準備，談判過程無法透露。



媒體問，是否會加強與美國以外的歐盟國家聯繫合作？郭智輝說，會利用時間加強跟美國以外的貿易夥伴關係，也會希望加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。



超微AMD執行長蘇姿丰15日來台並晚宴供應鏈企業領袖，輝達執行長黃仁勳下個月也要來台。郭智輝說，這2家廠商都有在談設立研發中心，單子由台積電服務。



至於吃苦當吃補的說法遭批，郭智輝說，他怎會不知民間疾苦？他就是民間來的，受到關稅影響，企業從美國的訂單減少，政府都會一一瞭解、紓困協助，他不會不知民間疾苦。另外關於晶片關稅，都有各種模擬，會提供給談判辦公室參考。