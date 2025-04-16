台邀日本傳授急救經驗　時間點引聯想

2025年日本緊急救護高階教育訓練與實務研討會在彰化舉行。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化4月16日電（記者 方敬為）台消防署今天在彰化縣舉辦“2025年日本緊急救護高階教育訓練與實務研討會”，邀請日本專家來台分享急救經驗，並強化台灣高級救護技術員（EMT-P）培訓量能，由於時間點逢“2025城鎮韌性演習”啟動之際，該演習強調緊急事態民防動員，以及大量傷患救護與檢傷分類與後送，台日針對急救高階人員教育訓練交流，引人聯想。



“2025年日本緊急救護高階教育訓練與實務研討會”16日在彰化縣登場，消防署長蕭煥章親自出席，邀請日本第二大的救護技術員九州研修所（ELSTA KYUSHU）所長佐藤敏行及課長板山隆志、日本北九洲市消防局急救部長森成司、股長景山拓二等人分享經驗交流。中國國民黨籍彰化縣長王惠美、縣府消防局長施順仁、彰化基督教醫院總院長陳穆寬等人出席開幕式致意。



王惠美表示，縣府近年來積極強化縣內各鄉鎮市的緊急救護量能，根據縣府消防局統計，去年緊急救護出勤次數高達6萬1716件，平均每天有169輛次救護車穿梭大街小巷，提供即時救護處置，相當於每 8.5分鐘即有1輛救護車出勤，所以緊急救護人員的培訓與相關設備的完善相當重要。



王惠美說，為提升彰化縣緊急救護品質，縣府消防局積極培訓高級救護技術員（EMT-P），已於今年3月24日與彰基辦理縣內首批EMT-P訓練，年底結訓後可讓全縣26鄉鎮市都至少配置1名EMT-P。另為強化培訓成效，很感謝消防署選定彰化舉辦研討會，可望借鏡日本高階教育訓練及AI科技應用的寶貴經驗，作為未來辦理 EMT-P訓練及業務推動上的參考。



消防署長蕭煥章指出，日本是台灣在亞洲最親密的夥伴，台灣與日本無論面臨何等嚴峻的挑戰，總是在關鍵時刻中互相扶持。台日雙方不斷深化在各領域的友好交流。特別是在緊急救護領域，台灣借鑑了日本在院前緊急救護方面的寶貴經驗，進一步強化台灣的緊急救護體系。這不僅有助於提升台灣緊急救護方面的韌性，也加強了雙方在各方面的合作與共識。