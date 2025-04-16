藍罷團遭司法追擊　朱立倫上街頭催二階連署

國民黨主席朱立倫赴罷瑤總部展現力挺親藍民團，並受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）親藍民團發動的罷免綠委行動，近日遭檢調重手打擊。中國國民黨主席朱立倫今早號召黨公職人員，前往罷免民進黨“立委”吳思瑤總部擔任志工，表達力挺到底的態度。朱立倫強調，這是司法史上最大危機，也是民主墮落最嚴重的關鍵時刻。不但要聲援罷綠團體，也要呼籲在地民眾勇敢站出來簽下罷免連署書，大家一起發出怒吼。



檢調14日搜索約談國民黨青年軍“罷吳四騎士”陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案，經復訊後，依偽造文書等、違反個資法等罪命6人分別以20萬至50萬元交保、均限制出境出海。



朱立倫對此發出動員令，定調為“戰獨裁”行動，今天早上和黨公職人員及民代赴罷瑤總部擔任志工，也沿著總部周邊街道和菜市場逐個拜訪，蒐集第二階段的罷免連署書，獲得民眾不錯的反應。



朱立倫強調，今天不只是要來聲援罷瑤團隊，更是要堅定力挺勇敢發聲的朋友，因司法在台灣變成獨裁統治者的工具，利用司法大刀，砍向在野黨、殺反對者，不管對藍白都是如此。他痛批，“中選會”宣稱罷免案中有41件錯、偽、抄、假情形，司法應公平辦理，但從北到南只看到“辦藍不辦綠”。



朱立倫說，罷綠團體不是高額交保就是收押，比“陸諜案”還嚴重，“這是什麼樣的民主國家？極度獨裁國家才會做，司法完全沒想過要對絕大多數造假的民進黨有任何一點動作。”



朱立倫表示，這個時刻用共同的力量把怒吼發出來，我們一步一腳印，對於這些受到嚴重司法不公的罷綠團體，不但予以聲援，應要呼籲在地的民眾勇敢的站出來，不要擔心民進黨或者是一些司法單位會抄家滅族，勇敢站出來，一張一張的連署，讓民意展現出來。