藍質疑陸貿易量大怎脫中　劉鏡清：依產業選擇

劉鏡清接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）面對美國總統特朗普關稅戰，賴清德提出“脫中入北”。台“國發會主委”劉鏡清16日表示，打造替代中國大陸的非紅供應鏈，針對各個產業需求，全球有各個市場，包括歐洲、印度、土耳其、非洲、東協都有市場。



“立法院”經濟委員會邀請“國發會主委”劉鏡清、“經濟部長”郭智輝及“財政部政務次長”李慶華等就“因應國際貿易情勢變化，如何協助‘國內’廠商擴大國際市場”進行報告，輪值召委為中國國民黨籍“立委”謝衣鳳。



謝衣鳳質詢，賴清德提出脫中入北，要怎麼脫中？台灣出口大陸、香港貿易量佔31.7%；出口美國23.4%，東協18.5%，但對日本、歐洲出口市場都有下降，不要大陸，那要布局哪裡？



劉鏡清答覆，全球市場都是滾動的，比如美國重視智慧醫療市場，歐洲是資通市場，印度、土耳其是資工市場，台灣產業會根據不同市場攻略，才有效益，無法說哪個市場是主市場，依據產業變化去選擇。



劉鏡清也說，台灣希望透過貿協，掌握趨勢變化，知道哪個市場將崛起，比如北非、東非有建築業市場；台灣對東協要從做工廠變成做市場，策略會轉變。另外也協助台灣企業在美國有好地位，也會協助分散風險、在美國以外的市場，貿易量都是有升有降。



國民黨籍“立委”鄭正鈐質詢，台灣要脫中入北，其實台灣一直都擁抱美國，台灣朝野都親美，但完全押寶美國好嗎？賴清德說台灣加一布局要怎進行？劉鏡清說，台灣加一、布局全球，賴清德說讓台灣成為經濟日不落國，“國發會”會協助台商布局全球。郭智輝說，全球市場這麼大，不只美國，“經濟部”幫助提升台灣產業競爭力。李慶華說，“財政部”也都有將相關資料提供給“經濟部”。