民眾簽罷瑤連署書　喊不想孫子上戰場

民眾怒喊不想讓孫子上戰場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）針對罷免民進黨“立委”團體接連遭到檢調搜索約談，為力挺罷團成員，中國國民黨主席朱立倫今天帶領黨籍民代，上街鼓勵民眾參與連署罷免綠委的行動。



過程中，有一位女性民眾上前簽署連署書，簽完後還痛罵吳思瑤“早該被罷免了”，而且她也不想讓孫子上戰場，如果要打仗，要先請賴清德在美國的兒子回來才對。該民眾的一席話，也引來朱立倫等人大力喊讚。



北檢14日指揮“調查局”台北市調處兵分6路搜索，並以被告身分約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、“罷吳四騎士”賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人。新北地檢署15日則指揮搜索國民黨新北板橋、三重區黨部等30處，並約談提議罷免“立委”吳琪銘領銜人李清祥等20多人，訊後將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、提議罷免“立委”蘇巧慧領銜人譚鎮耀等6人聲押禁見。



朱立倫今天上午到罷免民進黨“立委”吳思瑤的團體總部，聲援罷團召集人賴苡任等人，且不僅聲援，還擔任志工率領眾人拜訪罷瑤總部周邊街道和菜市場攤商，號召民眾簽署罷瑤的第二階段連署書，獲得不少民眾正面回應，當場就簽下連署書。