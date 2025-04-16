蔣萬安重申續辦雙城論壇　越艱困越要交流

台北市長蔣萬安今天上午出席環狀線北環段CF690Ｂ區段標工程動工典禮。（照片：台北市政府提供） 中評社台北4月16日電／今年的雙城論壇將輪由上海方舉辦，媒體詢問中國國民黨籍台北市長蔣萬安是否會堅持頭戴鋼盔要繼續辦下去?蔣回應表示，兩岸關係越艱困，越需要溝通跟交流。雙城論壇行之有年，就是市政的交流，所以我們也一定會秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則來辦理，也都會依法依程序向“中央”申請。



台北市長蔣萬安今天上午出席環狀線北環段CF690Ｂ區段標工程動工。



針對台北市府秘書長李泰興昨日在議會說，台北上海雙城論壇今年還沒有進度。媒體詢問，照往年這個時候應該是幕僚要開始作業了，怎麼看今年包括說台北市議會到上海去參訪，結果回來被關切，今年你還是會堅持帶著頭鋼盔還是要繼續辦下去?



蔣萬安說，他一直強調，兩岸關係越艱困，越需要溝通跟交流，雙城論壇行之有年，就是市政的交流，過往幾次我們也都有很多市政彼此借鏡學習的具體成果，所以我們也一定會秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則來辦理，也都會依法、依程序來跟“中央”申請。



針對國民黨主席朱立倫今天到吳思瑤罷免總部，要向民進黨宣戰。蔣萬安說，我們希望司法秉公處理、釐清事實、公平公正，民眾關切的是司法是否標準一致，還是只辦藍不辦綠？



對於新北市多名民進黨“立委”罷免案涉連署造假，罷免“立委”李坤城領銜人宋建樑昨戴納粹符號臂章、行納粹禮抵新北檢復訊。蔣萬安說，對於不管是納粹或者是之前戒嚴的貼文，都是嚴厲譴責這種不當言行。



針對前綠委林濁水評估說，台北市的藍委會全滅。蔣萬安說，昨天看到一份最新的民調，有近六成的民眾不支持大罷免。尤其在國際局勢動盪的時刻，大家希望看到是政府團結一致，不分朝野一致的來面對這艱困的挑戰，所以這時候不是內耗，不應該內耗，也不要製造社會的對立跟仇恨，而是應該共同的擬定對策，好好的來面對美國的關稅所帶來的衝擊。