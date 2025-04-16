藍指檢調搜索司法迫害　綠反批政治操作

民進黨今天由英系“立委”莊瑞雄、民進黨發言人吳崢召開“萬份連署不合格 抄名冊就是偽造文書！”記者會。（照片：民進黨提供） 中評社台北4月16日電／針對國民黨包圍司法機關指政治迫害。民進黨今天痛批，國民黨涉入偽造文書的組織犯罪，不旦毫無反省道歉，還要年輕人承擔責任。甚至以顛倒是非、踐踏司法的行徑，進行政治操作，令人不恥。



民進黨中央今天由英系“立委”莊瑞雄、民進黨發言人吳崢一起召開“萬份連署不合格 抄名冊就是偽造文書！”記者會。對於國民黨青年軍比出納粹手勢等行為，民進黨也批評，恐嚴重傷害台灣國際形象，並要求國民黨主席朱立倫應出面向社會大眾交代。



莊瑞雄首先表示，有良知的民眾都在問，國民黨到底怎麼了？罷免是民主制度的一環，但重點在於過程中合不合法，有沒有民意基礎正當性。國民黨發起的罷免全台近2萬份不合格連署、高達三成不合格率、死亡連署破千人，這不是藍綠問題，而是是非對錯問題。



他指出，民主社會最基本的底線是不能造假、不能欺騙社會、不能踐踏制度，國民黨用偽造的方式發動政治鬥爭，產生如此重大的瑕疵，甚至發起連署的相關人士已被聲押，明目張膽地觸法行為，至今國民黨的領導人、黨主席朱立倫，竟然完全不向社會說明為何造假如此嚴重，難怪被社會唾棄。



莊瑞雄分享自身在台東協助連署的狀況表示，在台東大家一步一腳印在海邊、在山上、在田裡，從海岸到縱谷到原鄉，一個一個鄉鎮扎扎實實的拚連署，連署書上都還有農藥的味道，是台東人用汗水簽來的。反觀，國民黨在冷氣房裡印印表機簽名，搞罷免又不做功課，怪不得偽造率極高，毫無民意基礎。國民黨發生如此大規模集團性的偽造行為後，完全不解釋、不回應，反而指控民進黨，社會大眾無法接受。



吳崢表示，近日接連看到檢調就國民黨台北、新北黨部涉入抄襲名冊案件前往調查，過去自己也多次偕同律師前往北檢告發國民黨偽造文書，但遺憾的是，國民黨上至黨主席、下至黨公職，出了那麼大的紕漏、違法，沒有一個人出來道歉，還誣指是遭受司法迫害，聲稱是監督民進黨才被檢調搜索，根本滿口胡言。