台美談判有進展？郭智輝：我沒收到新指示

郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）宣布首波談判5國名單，台灣未列入。台“經濟部長”郭智輝16日答詢再度強調，台灣11日已與美國視訊會議諮商，台灣比5國還早先談判，且一定還會有第二次，不會一次就談完，千萬別誤導台灣人，台灣白開心一場。他強調，最起碼美方已同意與台灣談了多項議題。但他不是談判小組，沒收到新的指示。



美國總統特朗普發動關稅戰，全球各國正積極與美國展開貿易談判以減緩衝擊。貝森特14日宣布將韓國、英國、澳洲、印度、日本列為簽訂新貿易協議的優先對象，並強調優先參與談判的國家可能獲得較有利的待遇。



台灣民眾黨籍“立委”張啟楷質詢，台灣沒列在優先與美國談判的5國名單，台灣不是第一批談判的嗎？美國宣布的消息有誤嗎？日本首相石破茂都願意親自去，台灣股票市場看起來白開心了，台美的視訊會議算談判嗎？代表團實質赴美談判何時出發，全台灣人不是期待視訊會議。



郭智輝說，所有過程都進行中，台灣11日就與美國視訊談對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制等多項議題，任何談判都是確定要談什麼才談。日、韓都還沒有確定，台灣應該是比這5國先才對，大家要這樣解讀，怎可漠視台灣已先談判了？千萬別誤導台灣人是白開心一場，雖無法向大家鉅細靡遺報告談判過程，但大家放心，應該都是好的發展。



中國國民黨籍“立委”、經濟委員會召委謝衣鳳質詢，貝森特說先談先有優勢，台灣有優勢嗎？11日視訊會議美國有給台灣待解決清單？有沒有掌握？