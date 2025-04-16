美高關稅蘭花產業辦座談　業者憂不確定性高

“農業部”16日在屏東舉行因應美國實施對等關稅蘭花產業座談會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月16日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普對等關稅雖宣布90天暫緩實施，但目前仍有10%關稅，對高度依賴外銷的台灣蘭花衝擊依然沉重。台“農業部”16日在屏東與蘭花業者舉行座談，已是近期第三場，與會業者表示，產業不是股市當天買賣，商業模式最怕不確定性，未來兩年的訂單已開始生產，需要不斷提醒“大家先冷靜”，盼產官學合力度過難關。



“農業部”16日在屏東縣長治鄉的農業科技園區管理中心進行“因應美國實施對等關稅蘭花產業座談會”，近50名業者到場，包含台灣蘭花產銷發展協會、台灣蘭花育種者協會、台灣花卉輸出同業公會、以及各家企業代表出席，開會過程則不開放。



台灣2024年花卉產值新台幣185億元、外銷值65.4億元，蘭花外銷值61億元、蝴蝶蘭外銷值49.4億元（其中美國為19.7億元，占全台出口近4成）。台灣蘭花主要外銷市場在美國，衝擊較大，“農業部”陸續在台南、台北、以及屏東與蘭花業者舉行座談。



除了祭出新台幣180億元支持方案包括金融貸款利率補助以及轉型等獎勵方案外，主持座談會的“農業部”“政務次長”胡忠一受訪表示，台灣蘭花在美國市場市占率46%是第一，競爭對手是荷蘭，原本關稅台灣32%、荷蘭20%，台灣有相當壓力，若都能降到10%，有絕對優勢。他強調“90天緩衝期有足夠內部調整”，藉此信心喊話。



針對目前10%關稅影響，台灣蘭花育種者協會秘書長楊怡萍受訪指出，會有一些訂單受到影響，但都還在觀察期當中，台灣在品種育種角度來講技術是世界之冠，應該利用此機會，利用品種的多源性與創意性一塊優勢，更加深化技術提升品種檢測，利用逆風局勢重新盤整。