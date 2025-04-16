台半導體產業出走？劉鏡清：台美鎖得更緊

台國發會主委劉鏡清。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）《路透社》報導輝達（Nvidia）14日宣布，計劃在未來4年內與台積電等公司合作，在美國打造總值達5千億美元的AI基礎設施。台“國發會主委”劉鏡清16日表示，輝達、台積電擴大投資美國，對台灣來說是巨大商機，產業會跟商機走，不會造成產業技術流失，台美反而鎖得更緊。



美國總統特朗普對進口產品徵收高額關稅，不少企業陸續將供應鏈遷往美國境內。報導稱，台積電位於美國亞利桑那州鳳凰城的廠房，生產最新一代的輝達晶片，並與鴻海、緯創合作，在德州設立超級電腦製造廠，預計在未來12個月至15個月內啟動量產。



中國國民黨籍“立委”、經濟委員會召委謝衣鳳質詢提到，特朗普在自己個人社群平台宣布，輝達擴大在美國投資，此舉會不會加劇半導體供應鏈都向美國移動？台積電赴美是否也會加劇台灣中下游整個供應鏈都被帶去美國？



劉鏡答覆說，正好說明台灣與美國的供應鏈是一體，可增加台商的商務機會，對台灣相關500個共應鏈企業是巨大商機，要正向看待，產業是跟著商機走，不會造成產業技術流失，台灣過去40年都清楚掌握全球化，每個企業都有自己獨到的機密，一定守住自己的企業機密，這是企業的生命競爭力，總部在哪、就不會有變化。而輝達總部並不在台灣，技術仍在輝達自己手上，對台灣來說更有未來，台美鎖得更緊。



藍委楊瓊瓔質詢表示，“經濟部”投審會會把關嗎？如何守好技術不流失？台“經濟部長”郭智輝答詢，都有關注，台美科技業是高度配合，台灣市場需求在全球移動是必然趨勢，“經濟部”投審會會把關，嚴守技術。