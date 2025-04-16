檢調搜藍黨部　盧秀燕罕見籲賴清德萬萬不可

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月16日電（記者 方敬為）中國國民黨多個縣市黨部發起罷免綠委連署，遭檢調搜索偵辦。黨籍台中市長盧秀燕今天對此呼籲，賴清德此舉萬萬不可，檢調不應針對罷免領銜人，領銜人並沒有查核連署人身分的權責，加上選委會也有除錯的機制，檢調卻仍對在野黨發起調查搜索，有打壓民主之虞，民眾會對執政黨更反感！



雙北市藍營發起罷免綠委連署，多個領銜人及地方黨部因涉嫌幽靈連署遭檢調偵辦搜索，盧秀燕16日出席“霧峰區光復國中小活動中心動土典禮”，罕見對此發表評論，呼籲民進黨政府不應打壓在野黨。



盧秀燕強調，她很少針對政治議題發表看法，但是對於有罷免連署領銜人遭法辦，她要說句公道話，發起罷免的領銜人只是普通公民，不是戶政事務所，沒有查核連署人身分的權責，且連署到一定階段，連署書會送交選舉委員會，選委會有除錯的機制，這裡面有死亡或者是未成年的人，會加以剔除，一旦成案的話，這些早已經除錯了。



盧秀燕批評，如果執政黨濫用司法權重辦這些發起罷免的領銜人，她認為是打壓民主，因為領銜人無法查核，加上選委會已經除錯，那就是濫用司法，而且已經有這麼多機制，卻只辦藍不辦綠，也會有執政黨重辦在野黨的情形。



盧秀燕說，尤其賴清德身兼民進黨主席，這樣做很不好！她並二度強調，“萬萬不可”，這個事情最好不要這樣做，免得造成人民的反感，且她對相關舉措非常不以為然。