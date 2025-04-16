遭批評出來太晚　朱立倫：團結分進合擊

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）檢調偵辦“幽靈連署”，近日搜索約談雙北多名罷免民進黨“立委”連署案的領銜人及中國國民黨地方黨部，國民黨連兩晚都在地檢署外號召群眾聲援罷團，但未見黨主席朱立倫現身遭到批評。對此，朱立倫今天受訪時說，接下來有非常多國民黨人士都會團結支持各地罷免團體，唯有透過團隊努力，大家分進合擊，才能反惡罷成功。



朱立倫強調，對於各種作法，都有考量，最重要是如何匯集整體力量。



罷免民進黨“立委”團體近日接連遭到檢調搜索約談，國民黨主席朱立倫今天力挺罷綠團體，帶領黨籍民代上街鼓勵民眾參與連署罷免綠委行動。朱立倫等人沿著罷免民進黨“立委”吳思瑤總部周邊街道和菜市場一一拜訪，整個過程大約進行約一小時，獲得不少民眾回響，紛紛簽下第二階段連署書。



朱立倫隨後受訪時，被媒體問及，藍委徐巧芯希望由朱出來帶領反制罷免，群龍無首的狀況不能再持續？朱說，這周六徐巧芯有舉辦反惡罷活動，我們會全力以赴，在各地對於防衛、保衛我們最優質“立委”，會全力以赴，在各地對於罷免團體的支持，分進合擊團隊一起努力。



此外，民眾黨新北市議員陳世軒批評朱立倫，連兩晚缺席國民黨聲援活動，今天才出現晚了。朱立倫說，現在不會受到任何的見縫插針，也要謝謝民眾黨的朋友，包括黨主席黃國昌及許多“立委”都全力幫忙。



而罷免民進黨“立委”李坤城領銜人宋建樑昨晚被約談時，穿著象徵納粹的符號臂章前往新北檢復訊，右手還刻意比出納粹敬禮手勢，引發爭議。朱立倫對此說，這是在諷刺民進黨的惡質獨裁，而大家要反惡罷、反暴政、反對民進黨的獨裁。