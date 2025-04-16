太震撼！國民黨“立委”滿意度跌破三成慘墊底

《鏡新聞》公布最新民調，國民黨滿意度跌破三成，為藍綠白三黨最低。（鏡新聞提供） 中評社台北4月16日電／全台大罷免時代，“立院”朝野政黨互咬、各不相讓。一項最新民調顯示，在“立法院”各黨“立委”滿意度方面，藍白綠三黨“立委”都呈現滿意度下降、不滿意度上升的情況，其中民進黨“立委”滿意度為45%，居三黨之冠。而中國國民黨滿意度跌破三成至27.6%，為三黨最低。民眾黨部分則是28.2%。



據《鏡新聞》今日公布民調，針對“立法院”各黨“立委”表現滿意度調查，在執政黨民進黨“立委”整體表現方面，有45.0%民眾表示“滿意”，其中有10.4%的民眾表示“非常滿意”、有34.6%的民眾“還算滿意”。44.9%的民眾表示“不滿意”（20.7%不太滿意、24.2%非常不滿意）、10.1%未表態。



至於在野黨方面，國民黨“立委”滿意度部分，有27.6%民眾表示“滿意”，其中有4.5%表示“非常滿意”、有23.1%“還算滿意”。在“不滿意度”部分則逾六成為61.2%，（27.5%不太滿意、33.7%非常不滿意）、11.2%未表態。相較於2月份的調查，國民黨“立法委員”滿意度下降4.1%，不滿意度上升至6.2%。



另外，民眾黨“立委”滿意度部分則為28.2%，有4.5%“非常滿意”、23.7%“還算滿意”。不滿意度為56.1%（26.1%不太滿意、30.0%非常不滿意 ），15.7%未表態。



不滿意度上升的情況，其中民進黨的滿意度與不滿意度皆為44.5%，滿意度仍為三黨之冠。國民黨的滿意度為34.4%，較上月下降6.5%最多、不滿意度51.7%，較上月上升4.1%，再度飆破五成。民眾黨滿意度則再度跌破三成來到27.5%，不滿意度則為56.8%，為三黨最高。



整體而言，綠藍白三黨“立委”表現滿意度仍為民進黨第一、民眾黨次之，國民黨已掉至墊底。另外，不滿意度亦首度呈現國民黨最高、民眾黨第二，民進黨最低。



本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。2025年4月13日調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話579人、手機544人，共1,123份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.92%。