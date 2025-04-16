勿拿美國來恐嚇人民　藍委：賴清德要滅農？

左起藍委涂權吉、王育敏、張嘉郡。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）賴清德提出台美從零關稅談起，引發台灣農漁民焦慮。中國國民黨“立法院”黨團16日召開記者會，指出賴清德當“立委”時曾喊話馬英九“不可以拿美國來恐嚇人民”，現在要拿這句話送回給賴清德，農漁民的權益不可被犧牲，否則滅農。



美國總統特朗普發動關稅戰，台“農業部”統計，去年台美農產品貿易逆差達28億美元，其中美國農產品輸台灣的進口金額為36.9億美元、台輸美農產品出口金額約8.9億美元，占農產總出口18%、農業總產值5%，美國從2022年起躍為第一大外銷市場。美國農漁產品因零關稅，大舉進入台灣市場，將衝擊台灣農漁業。



國民黨團16日於黨團記者室開“對等關稅風暴！拒絕犧牲農民！捍衛全民健康！”記者會，由副書記長王育敏、“立委”張嘉郡、涂權吉、蘇清泉出席。



王育敏表示，賴清德當“立委”時，曾開記者會喊話馬英九不可拿美國來恐嚇人民，現在要把這句話送回賴清德，對於農民保障，要有“三不”，農產品不能零關稅；台灣人健康不能被交易、要標示產品；基改食品不能進校園，寸步不讓。



張嘉郡指出，台灣百萬農戶中有3成農戶都是種植稻米，美國是大宗稻米出口國，若擴大美國稻米進口，台灣將近3成農戶都會受影響，這可能變成滅農。據農業統計，台灣最大宗出口農漁產品為吳郭魚、毛豆、蝴蝶蘭、虱目魚、鬼頭刀、鱸魚等，每年出口金額數10億，若美國全面課徵32%關稅，台灣產品競爭力在哪裡？



涂權吉說，美國貿易代表署向國會、白宮提交2025對外貿易障礙的評估報告，點名台灣對美豬、美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品等限制為不必要的貿易障礙，要求台灣調整政策，擔心這變成談判交易籌碼？美豬若去標示，美牛若進一步開放內臟，台灣人健康怎辦？



蘇清泉說，台美若從零關稅開始談，豬肉、雞肉、稻米、大豆、小麥若都是零關稅，台灣會崩盤。