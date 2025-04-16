王鴻薇：綠司法追殺　藍造勢會更盛大

國民黨“立院”黨團書記長王鴻薇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月16日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇16日表示，面對民進黨用骯髒的司法手段追殺，想阻撓罷免連署，只會徒勞無功，國民黨19日將舉辦罷免綠委吳思瑤造勢活動，會舉辦得更盛大。



藍綠發動大罷免，罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的親藍青年軍賴苡任等6人，15日甫遭約談交保，藍營青年軍罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城罷團同日也遭檢調約談。新北檢指揮搜索被告等人住居所及辦公處所、政黨區黨部共30處，帶回20多人，全案朝個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦，經複訊後16日將國民黨板橋區黨部主任謝慶認、提議罷免“立委”蘇巧慧領銜人譚鎮耀等6人聲押禁見。國民黨14、15日分別到台北地檢署、新北地檢署聲援青年軍。



王鴻薇16日在“立院”受訪，針對台灣民眾黨籍新北市議員陳世軒喊話，國民黨主席朱立倫人在哪？王鴻薇表示，罷免綠委的連署領銜人、團體都被追殺、抄光，但國民黨會很團結，原訂19日要在台北市士林北投選區舉辦的罷免吳思瑤造勢活動，如期照辦，且會辦得更盛大，民進黨用骯髒的司法手段，想阻撓罷免是徒勞無功。



王鴻薇說，目前為止，罷免國民黨籍“立委”有35案，罷免民進黨籍“立委”15案，連署中有錯假，卻只辦罷綠的。罷免藍委連署都好棒棒、100分沒問題嗎？連“中選會”都認證有偽造，怎麼罷藍一個都不辦？且為何還要被扣手機？



王鴻薇表示，面對美國高關稅衝擊，影響台灣外銷產業、勞工等，要如何度過難關？但民進黨卻還在透過司法單位，為大罷免添柴火。



另外，針對“經濟部長”郭智輝同意賴清德說面對關稅戰台灣人吃苦當吃補。王鴻薇說，郭智輝是“閣員”中最不及格，一直講幹話，很不適任。不過“總統府”副秘書長張惇涵上政論節目造謠國民黨刪除中小企業預算，已涉嫌誹謗、違反選罷法，郭智輝備詢都坦承沒有刪除，“經濟部”最清楚。