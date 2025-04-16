處理美高關稅　最新民調超過五成不滿賴

51%民眾表示不滿意賴政府處理美國關稅問題的表現。（照片：《TVBS》民調中心） 中評社台北4月16日電／美國總統特朗普2日宣布對台灣課徵高達32%的對等關稅，是否影響大罷免。據《TVBS》民調中心16日公布最新民調指出，特朗普宣布關稅政策後，挺“罷藍委”略減3個百分點至28%，挺“罷綠委”略增2個百分點至32%。



對於“賴政府”處理美國關稅問題的表現，民調指出，有51%民眾表示“不滿意”，其中有16%的民眾表示“不太滿意”，有35%的民眾表示“很不滿意”，有25%的民眾表示“滿意”，其中有10%的民眾表示“非常滿意”，有15%的民眾表示“還算滿意”，另有25%的民眾表示“沒有表示意見”。



民調表示，有28%民眾“支持罷免國民黨“立委”，其中有19%的民眾表示“非常支持”，有9%的民眾表示“還算支持”，有42%的民眾“不支持罷免國民黨“立委”，其中有14%的民眾“不太支持”，有28%的民眾“很不支持”，另有29%的民眾“沒有意見”。



美國2日宣布對台灣課徵32%對等關稅，其後又在台灣時間10日凌晨，宣佈暫緩台灣等多國的對等關稅，給予90天延緩期；民調發現，相較2月時大罷免第一階段提案時，挺“罷藍委”的比例已略減3個百分點至28%，不支持“罷藍委”的比例也自44%略減2個百分點。



民調顯示，民眾支持罷免民進黨“立委”比例，從30%漲到32%，其中有22%的民眾“非常支持”，有10%“還算支持”；不支持罷免民進黨“立委”的比例則從41%降到37%，其中有17%的民眾“不太支持”，有20%的民眾“很不支持”，另外有31%的民眾“沒有表示意見”。



對於“賴政府”處理美國關稅問題的表現，民調指出，有51%民眾表示“不滿意”，其中有16%的民眾表示“不太滿意”，有35%的民眾表示“很不滿意”，有25%的民眾表示“滿意”，其中有10%的民眾表示“非常滿意”，有15%的民眾表示“還算滿意”，另有25%的民眾表示“沒有表示意見”。



而透過比較特朗普宣佈關稅暫緩前後調查結果顯示，在特朗普宣布關稅暫緩前，有53%的民眾表示“不滿意”賴清德的回應內容、21%表示“滿意”賴清德的回應，有26%的民眾“無意見”；在關稅暫緩後，不滿意賴回應的比例減少5個百分點變48%，滿意的比例增加7個百分點至28%。



至於對“賴政府”處理關稅，減少對台灣的經濟影響是否有信心，民調顯示，有53%的民眾表示“沒有信心”，其中有24%的民眾表示“不太有信心”，有29%的民眾表示“完全沒有信心”，有31%的民眾“有信心”，其中有12%的民眾表示“非常有信心”，有19%的民眾表示“還算有信心”，另外有15%的民眾“沒有表示意見”。



本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2025年4月7日至14日晚間18：30至22：00，共接觸1,429位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為280位，拒訪率為19.6%，最後成功訪問有效樣本1,149位（市話567、手機582），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。