卓伯源宣布參選國民黨主席　要贏回2028

前彰化縣長卓伯源宣佈參選國民黨主席。（中評社 資料照） 中評社台北4月16日電／中國國民黨籍前彰化縣長卓伯源16日舉行記者會宣布，參與國民黨主席選舉，挑戰現任朱立倫。卓伯源說，“中華民國”已分崩離析，應該要檢討。卓伯源也承諾會當造王者，不會參與2028“立委”、“總統”選舉，要政黨輪替讓台灣看到未來。



至於宣布參選前是否和台中市長盧秀燕交換意見？卓伯源說，他和盧秀燕是“立法院”老同事，更是國民黨優秀菁英人才，在記者會前有傳訊息給她，“國民黨是大家庭，一定會團結一起，因為大家有共同的信念目標。”卓也喊話，國民黨沒有分裂本錢，民進黨在清算在野黨，這是我們要全力阻止的，盼透過政黨機制，推選出最適合的國民黨主席人選。



綜合台媒報導，卓伯源今於台大校友會館舉行記者會，表示他來自基層，當過議員、“立委”及彰化縣正副縣長，在他從事民主政治30多年時間，從來沒有看過我們的未來面臨這麼大的危機，從來沒有看過年輕朋友那麼無助茫然，沒看過“國家”面臨重大挑戰。



卓伯源點出台灣面臨4個危機，第一是經濟危機，面臨特朗普關稅威脅，甚至因為地緣政治危機被逼要台灣＋1，產業出走。第二是能源危機，人民付出納稅錢、血汗錢，為政府錯誤的能源政策而付出慘重的代價。



卓伯源續指，第三個是“國安”和平的危機，“共諜”就在民進黨政府，民進黨把台灣人民綁在“台獨”戰車上面。第四個危機就是憲政法治危機，“中華民國”的“主權”屬於“國民”全體，但“內政部長”劉世芳說“賴清德是‘台灣國’的主人”，這難道不是憲政危機嗎？



卓伯源指出，“這是‘中華民國’有史以來最嚴重挑戰”。卓也做出4大呼籲，第一，要停止大罷免，抵制大罷免，大罷免就是撕裂台灣。第二，要阻止產業繼續外流。第三，呼籲民進黨揚棄“台獨”主張。第四點，呼籲民進黨要揚棄廢核主張。

