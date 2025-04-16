朱立倫：台灣現在只容許信“賴”的聲音

針對罷綠團體近日遭搜索約談一事，國民黨主席朱立倫於中常會上發表談話。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）檢調偵辦“幽靈連署”，近日搜索約談雙北多名罷免民進黨“立委”罷免案連署的領銜人及中國國民黨地方黨部。國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話指出，這幾天是台灣司法最黑暗的日子，司法成為獨裁者揮向在野力量的大刀，司法單位不可以專門打擊在野黨，這幾天全台大搜索、大交保、大收押，司法單位辦案態度比辦陸諜、共產黨還嚴重。



朱立倫說，沒想到在民主自由的台灣，現在只容許一個聲音，就是信“賴”聲音，只允許一個力量，就是民進黨力量，而所有反對力量與在野黨，都要被關起來，前有民眾黨，現在又對付國民黨，罷綠團體被司法大收押、大交保、大搜索，而罷藍團體所有違法事件至今都不辦，這就是台灣司法最黑暗的今天。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時，再次針對罷綠團體近日遭搜索約談一事做出以上表示。



朱立倫表示，國民黨的立場一向反惡罷，任何“民主國家”都不會發生這種情形，這次的大惡罷就是民進黨創造出來的，國民黨在不得已的情況下，才會有一些青年朋友與在地力量出面，希望以罷制罷，他希望司法單位一定要秉持公正態度辦案，不要打擊在野黨與罷免團體，但不論從交保金額或羈押情況，這些罷免團體都被當成最惡劣的敵人對待，民眾可以接受嗎？



朱立倫強調，國民黨反對惡罷，也反對台灣民主墮落，民眾應該勇敢出來戰獨裁，包括法西斯、納粹獨裁，都是全民所唾棄，共產獨裁國民黨也堅決反對，但沒想到在民主自由的台灣，現在只容許一個聲音，就是信“賴”聲音，只允許一個力量，就是民進黨力量，而所有反對力量與在野黨，都要被關起來。



朱立倫呼籲全黨同志化悲憤為力量，一起走上街頭，團結一致，呼籲民眾站出來連署。他說，今天上午在北投市場，很多婆婆媽媽勇敢簽連署，也有人說很害怕，要拿回家私下簽，同時有很多人擔心台灣進入準戒嚴時代，所以這一場反惡罷、戰獨裁的戰爭非常辛苦。



他也提到，接下來數日每天都會有戰獨裁的活動，也有很多反惡罷活動 ，歡迎大家一起參與。