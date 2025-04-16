新竹金盞花盛開　楊文科邀遊客體驗食農教育

新竹縣長楊文科邀全台遊客一起到新竹縣體驗食農教育。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月16日電（記者 盧誠輝）新竹尖石金盞花正盛開，中國國民黨籍新竹縣長楊文科今日出席“2025新竹食農好好玩”啟動儀式記者會時表示，新竹縣府今年特別規劃了5條遊程讓遊客可以深入新竹縣各地，他歡迎全台遊客都可以到新竹縣來走走，一起體驗“享在地、食當季”的食農教育文化。



新竹縣政府今日舉辦“2025新竹食農好好玩”啟動儀式記者會，包括新竹縣長楊文科、新竹縣農會理事長陳耀雄和新竹縣農業處長傅琦媺等人都到場出席。



楊文科指出，今年縣府共規劃了包括尖石、芎林、新埔和竹北等5個遊程，讓遊客可以深入新竹縣感受各地之美，其中最新起跑的就是尖石鄉的金盞花食農教育遊程，之後還會陸續推出芎林鄉的米食推廣教育遊程、新埔鄉的愛玉食農體驗遊程和柿子五感食農遊程、竹北市的烏魚子、石斑魚食魚教育遊程，歡迎全台遊客一起到新竹縣體驗食農教育文化。



新竹縣農業處表示，為慶祝新竹縣人口即將突破60萬大關，今年的食農教育場域體驗結合“幸福竹縣·歡慶60”系列活動，設計與民眾互動的集章卡活動，以新竹縣13鄉鎮30處食農教育場域體驗集章地圖，只要集章滿3個、5個、6個、7個、9個、11個章，即可兌換新竹縣特色小禮品。