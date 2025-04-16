盧秀燕要選黨主席？國民黨：想付出都歡迎

國民黨文傳會主委林寬裕接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席預計今年9、10月改選，黨籍前彰化縣長卓伯源今天召開記者會表態參選，此外，也有媒體報導黨籍台中市長盧秀燕已點頭角逐，在相關選舉時程公告定案後，才會正式宣布。對此，國民黨文傳會主委林寬裕今天說，對於希望能夠付出、參與的黨內人士，國民黨一貫的立場都是非常歡迎的。



國民黨今年將改選黨主席，但相關時程未定，卓伯源今天宣布參選國民黨主席，並承諾若當選將成為專職黨主席與造王者。同時，也有媒體報導稱盧秀燕有意參選黨主席，而盧點頭主因，是因大罷免國民黨氣勢太弱，黨內目前不看好大罷免最終結果，若盧秀燕再不勇於承擔，未來角逐大位之路恐怕會極盡坎坷。



林寬裕今天下午在國民黨中常會後轉述會議內容，接受媒體提問時對此表示，現在全台上下最關心的是怎麼樣站出來，反對獨裁、反對民進黨用司法作為工具，打壓所有反對的聲音。對外則是有關稅問題要解決，這些都是目前全台最關切的問題。



林寬裕說，黨主席選舉則是依相關規定辦理，至於有意付出、參與的黨內人士、前輩，國民黨一貫的立場都是非常歡迎的。



另外針對國民黨“立委”徐巧芯建議國民黨中央應要有人領導反罷免，林寬裕表示，徐巧芯站在被罷免的第一線，承受非常多的謠言與委屈，相信很多藍委也都一樣，黨中央一直都有在背後守護，包括發起罷免綠委的青年，黨中央也一直都在後面當後盾。



林寬裕也提到，黨主席朱立倫今天上午帶領大家到罷免民進黨“立委”吳思瑤的總部，一起幫忙連署，明天也會到板橋幫忙連署，做罷免的工作，其實就是希望大家能夠團結在一起，接下來還會有更多實際的舉動跟行動，會一起串聯幫助大家，團結才能贏下這一場仗。