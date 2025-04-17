中評關注：盧秀燕罕見硬起來　布局黨魁？

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 資料照） 中評社台中4月17日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕16日罕見發聲，抨擊賴清德打壓民主。盧過去鮮少在上班時間對政治議題評論，這次罕見“硬起來”，格外引人關注，同時間有媒體報導稱，盧秀燕已“點頭”角逐國民黨主席，態度轉變是否與之相關，成為台中政壇熱門話題。



雙北市藍營發起罷免綠委連署，多位領銜人及地方黨部因涉嫌幽靈連署遭檢調偵辦搜索，盧秀燕16日出席“霧峰區光復國中小活動中心動土典禮”，罕見對此發表評論，呼籲民進黨政府不應打壓在野黨。



盧秀燕2度向賴清德喊話此舉“萬萬不可”，檢調不應針對罷免領銜人，領銜人並沒有查核連署人身分的權責，加上選委會也有除錯的機制，檢調卻仍對在野黨發起調查搜索，有打壓民主之虞，民眾會對執政黨更反感。



盧秀燕被視為代表藍營角逐2028大選的熱門人選，今年適逢國民黨主席改選年，她也多次被黨內人士勸進出面參選。值得注意的是，16日上午才有媒體報導稱，近期國民黨在各項議題與活動都被壓著打，反罷免行動也成效不彰，黨內矛頭指向黨魁朱立倫表現不佳，黨內氣氛低迷，勸進盧秀燕的聲浪擴大，傳出盧已經點頭，願意參選下屆黨主席。



有意參選黨魁的新聞曝光後，盧秀燕即一反常態回應政治議題，不免引人聯想。此外，同一時間，國民黨籍前彰化縣長卓伯源也北上召開記者會，宣布參選國民黨主席，並宣稱有與盧秀燕聯繫，一系列事件在地方政壇引起熱議，並認為整體發展“非常巧合”。



台中政壇有兩個解讀，一是盧秀燕確實有意參選，從新聞的曝光到中部要角卓伯源的表態參選，都是盧秀燕布局黨魁選舉的策略，卓伯源與盧秀燕都是中台灣藍營代表人物，卓伯源率先宣布參選，不排除是替盧秀燕鋪墊，待盧宣布參選後，卓可能轉表態支持盧秀燕，衝高聲勢。



另一種可能是，盧秀燕迄今仍舉棋不定，包括新聞風向，以及卓伯源的宣布參選，都是有心人為了促使盧表態而祭出的手段。由於卓伯源2021年也曾角逐國民黨主席，最終得票率僅2.76%，卓並無捲土重來的立基，因此政壇普遍認為，卓伯源有其目的性，而究竟實情如何，有待進一步觀察。