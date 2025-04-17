施威全：美國都無法脫中　台灣要如何脫中？

淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月17日電（記者 方敬為）針對賴清德主張產業“脫中入北”，淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全接受中評社訪問表示，該口號在政治上有創意，實際上很空泛，因為不可能達成。連美國都無法“脫中”，台灣何以“脫中”？對於美中關稅較勁，他則表示，中美貿易不會是零和賽局，美國也明白雙方撕破臉的嚴重性，可見美國總統特朗普正在退讓，形勢不會太過險峻。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委期間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體《菱傳媒》董事長。



因應美國對等關稅衝擊，賴清德除了提出對美展開貿易零關稅談判外，另主張產業要“脫中入北”，台灣企業投資方向要脫離中國大陸，加強投資北方國家，例如美國、日本、歐洲等國。



施威全說，“脫中入北”主張其實很空泛，連幫忙詮釋的學者也沒有講出很具體的內容來，從政治宣傳來看，該口號很有創意，但有概念的人都知道不可能辦到。根據統計，2024年台灣對中國大陸的出口比重高達31.7%，排行第二，台灣對中國大陸的貿易依存度仍然很高，大陸台商2024年對陸投資高達36.5億美元，試問台灣要如何脫中？



他提到，過去當大家談到台商西進大陸投資的時候，都強調要“根留台灣”，並常用“產業出走”來描述，可是現在賴清德主張“脫中入北”，卻不會用“出走”來描述，其實卻是同樣的事情，無論是“入北”或“入美”，也就是等於台灣的產業出走，可是民進黨政府卻能夠若無其事的鼓吹“脫中入北”。

