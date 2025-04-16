41件罷免案涉偽造或死亡連署　名單公布

中選會。（中評社 資料照） 中評社台北4月16日電／“中選會”向“最高檢察署”告發41件涉嫌偽造或往生者連署的罷免案。根據第一階段查對結果（不含補件），其中15案為泛藍“立委”、17案為民進黨“立委”、8案為泛綠議員、1案為遭停職的台灣民眾黨籍新竹市長高虹安罷免案。



檢調偵辦幽靈連署案，陸續搜索、約談相關人到案。“中選會”昨天表示，收到61件罷免案，其中41件涉嫌偽造或往生者連署，都已函轉“最高檢察署”告發；經查對後，如有1件以上涉嫌為提議前死亡簽署或有其他疑似偽造狀況，就會依法告發。



根據《中央社》報導，選務機關第一階段查對結果（不含補件），送件的35案泛藍“立委”罷免案中，有15案涉及死亡或偽造連署，包括國民黨“立委”王鴻薇、葉元之、牛煦庭、魯明哲、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、丁學忠、傅崐萁、林沛祥、邱鎮軍與無黨籍“立委”陳超明。總共有12件涉死亡連署、160件涉偽造連署。其中又以林沛祥罷免案116件涉偽造情事較多。



其餘20案國民黨“立委”罷免案都沒有死亡或偽造連署，包括李彥秀、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華、羅廷瑋、黃建賓、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔、楊瓊瓔、江啟臣、徐欣瑩、林思銘、謝衣鳯。



此外，17案民進黨“立委”罷免案都出現死亡連署，包括陳瑩、伍麗華、吳沛憶、張宏陸、蘇巧慧、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、李坤城、吳思瑤、陳俊宇、王美惠、黃捷、許智傑、吳琪銘，總共有1784件涉死亡連署、42件涉偽造。



死亡連署方面，破百件的包括伍麗華189件、陳瑩185件、許智傑182件、張宏陸180件、李坤城139件、吳沛憶108件、林俊憲107件、吳琪銘104件。

