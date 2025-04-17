雷倩：2035年可能中國標準成為全球標準

婦聯會主委雷倩接中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月17日電（記者 張嘉文）針對中美關稅大戰全面升級，中華婦女聯合會主任委員雷倩接受中評社專訪時直言，由美國總統特朗普發起的這場關稅戰，本質早已超出經貿範疇，進入全球標準制定權與貨幣霸權的結構性競爭。她強調，若當前趨勢持續推進，至2035年，世界可能不再遵循“美國標準”，而將邁入“中國標準”的新時代。



雷倩是美國賓夕法尼亞大學安娜伯格學院傳播學博士，歷任“立委”、海南大學“一帶一路”研究院高級研究員、美國廣播公司副總裁、信心希望聯盟主席等職，長期關注國際經貿議題。



對於美國總統特朗普提出的對等關稅政策，已演變成美中關稅大戰，雷倩接受中評社訪問時表示，美國經濟顧問委員會（CEA）主席斯蒂芬·米蘭（Stephen Miran）提出重構全球貿易體系的戰略藍圖本來就有盲點，但特朗普的執行層面因粗暴且粗糙，更讓美國陷入幾個戰略困境。



她分析，特朗普政府的激烈關稅措施，將導致全球貿易去“美國中心化”、去“美元化”，並推動儲備體系的多元化，最終削弱美國掌控全球經濟的能力。當美國試圖用高關稅和中國硬脫鉤，想從全球供應鏈中抽離中國這個關鍵供應方，實際上等於切斷自己穩定的供應來源。兩者相較之下，供給方（指中國）的回旋能力往往會比需求方（指美國）更強。



雷倩指出，若以當前趨勢推演，未來十年全球經濟將不再是美國的單極化，而是分裂為以美國與非美國為代表的多極體系。當非美體系開始發展出屬於自己的技術標準、產業協作模式與金融支付體系，世界標準將不再由美國獨掌。



雷倩強調，現在是2025年，中國製造2025計劃已經完成下一階段布局，到了2035年，中國標準很可能成為全球標準。而這個變化並非空談，她舉例指出，中國企業如寧德時代、隆基綠能、奇瑞汽車等，近年積極佈局歐洲，在匈牙利、波蘭、西班牙等地展開產業協作，建立起屬於中國的新能源與智能製造生態，所以中國與全世界新興市場正在創造另一個新系統。

