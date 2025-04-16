美關稅恐衝擊新竹製造業　邱臣遠提4應變

新竹市代理市長邱臣遠今日召開美國關稅應變專案小組會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月16日電（記者 盧誠輝）為因應美國高關稅可能帶來的衝擊，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日召開應變專案小組會議，針對佔新竹市總營收近75%製造業，可能造成的衝擊進行盤點與評估，邱臣遠在會中也提出4項重點應變措施，希望各局處對美國關稅政策可能衍生的後續效應，持續密切追蹤並妥善應對。



根據“財政部”資料，新竹市2024年全市總營收達新台幣4.78兆元，佔全台總營收約8%。但值得關注的是，光製造業就佔新竹市總營收近75%，顯示新竹市除了科學園區外，整體製造業亦已逐步發展成為支援竹科企業運作的關鍵供應鏈基地，並扮演著不可或缺的產業支撐角色。



邱臣遠表示，面對美國新關稅對台灣產業造成的衝擊，加上近日美國針對不同國家與產業祭出的多變政策，市府不能只是被動觀望，更要主動出擊。他已責成市府各相關單位，持續盤點新竹市受影響的產業鏈，針對可能遭受高關稅衝擊的企業提供諮詢協助，不論是出口導向的製造業，或是受供應鏈連動影響的中小企業，市府都要給予具體支持。



邱臣遠在會中也提出4項重點應變措施，一是優先進行產業整體性分析，透過單一窗口整合資訊來源，同時搭配廠商訪談與產業座談方式，深入了解實際困境與潛在風險，以掌握第一線的產業變化；二是針對中央後續可能公布的相關支持方案，市府應持續與中央密切對接，協助業者瞭解與申請可用資源，並建立明確的資訊平台與申請流程，確保相關資源能快速到位並有效發揮。



三是針對稅制延緩部分，地方政府應配合中央政策動態，掌握“財政部”發布的申報時程與內容，並同步啟動宣導作業，以多元方式將資訊即時傳遞至有需要的對象。四是對於中長期經濟復甦，需透過刺激內需與強化商業活動來推動，市府將盤點可執行的既有活動，進一步轉化為實質在地消費動能，穩定整體經濟。



邱臣遠強調，市府將持續秉持前瞻與務實並進的精神，密切關注國際經貿發展動態，並以具體作為協助在地產業迎向挑戰、穩健前行，守住科技重鎮的發展優勢。