鄭啟峰：關稅戰影響房仲生計　估年底收千家

高雄市不動產仲介經紀公會監事會召集人鄭啟峰。（中評社 資料照） 中評社高雄4月17日電（記者 蔣繼平）關稅戰影響各行各業，房仲產業也面臨大環境不佳挑戰。高雄市不動產仲介經紀公會監事會召集人鄭啟峰接受中評社訪問表示，雖然關稅戰第一波衝擊的是“房市交易量”而非“價格”，但時間一久可能就有降價空間，本來就萎縮的交易量，關稅戰一打可能會更緊縮，僧多粥少會成為隱憂，從業人員收入受影響，就會有流動現象。



鄭啟峰表示，去年全台房仲家數，加入的比退出的多，還算正成長。但今年開始已開始負成長，甚至年底可能會收掉1成。現在有9千多家，年底可能會有近千家關店。



據“內政部”統計，含仲介、代銷及經營海外不動產等業種的不動產經紀業，全台截至2月共達9796家，去年同期為9273家；另一方面，不動產經紀人、營業員人數截至2月分別達1萬1667人與6萬4020人。



近期受到關稅戰影響房價波動受到討論，鄭啟峰表示，目前主要房地產受到去年開始的不動產信用管制（第七波）影響最大，限制第二戶貸款成數只剩五成，第三戶甚至更低，代表購屋需要更多現金，但一般而言自備款頂多兩到三成，再高就有困難，加上實際上銀行放款已達滿水位，僅貸給首購、新青安，就會影響交易量。



鄭啟峰表示，本來房市就已經不好，關稅第一波馬上影響到股市下跌，有一說為有閒錢會逢低搶進，另一說為需要套現補股市的缺口，但房地產變現速度不快。再來建商心態是口袋深，可放著慢慢賣。屋主心態是前幾年取得成本不高，不一定要搶賣，目前利息也還可以接受，因此不急著降價。



鄭啟峰指出，雖然第一波關稅戰影響主要在交易量，並非交易價格，現階段是有更多議價空間，但明顯降價求售，機會不大。

