柯文哲出庭　陳佩琪打理體面出席旁聽

陳佩琪在面對媒體喊話不發一語。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉案，從去年9月羈押至今，台北地方法院17日持續審理案件，並提訊柯文哲，這也是柯戒護就醫開刀後的首度出庭。柯妻陳佩琪在上午8點50分現身北院，面對媒體喊話則不發一語。



陳佩琪在上午8點50分乘車現身北院，穿著白上衣、格子長裙、白布鞋，頭上綁著一條蒂芬妮藍頭巾，盡量把自己打理的體面，不讓柯文哲看到自己在臉書上所寫“8個月來渾渾噩噩過日子，想到柯文哲總是淚流不止”的模樣。

