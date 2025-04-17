呂秀蓮喊話別搞大罷免　把“立院”弄得像靈堂

呂秀蓮。（中評社 資料照） 中評社台北4月17日電／全台近半數“立委”罷免案進入第二階段連署，但台灣產業界卻正遭受美國高關稅的衝擊。呂秀蓮16日表示，“大罷免的所有苦果全民要承擔”，她呼籲當家的執政黨要做好、要善待在野黨。因為朝野對立、國家撕裂絕對是禍不是福。這一年來看到“立法院”的鏡頭，不是打架就是吵架，把一個“立法院”弄得像靈堂。



呂秀蓮並提出，“內閣”“閣員”實在是要適度的改組，大家心知肚明，哪一些人不太適任該改組。



根據台媒報導，呂秀蓮16日在網路節目《下班瀚你聊》中指出，現在的執政者不屑傾聽不同意見與想法，一心只想用大罷免的方式來打壓異己，最終導致的苦果卻是全民共同承擔。



她呼籲當家的執政黨要做好、要善待在野黨，因為朝野對立、國家撕裂絕對是禍不是福。“立法院”不分朝野都應該收斂，人民投票選出“立委”，是希望看到理性問政。但這一年來每次看到的鏡頭除了打架、吵架，“把一個“立法院”弄得像靈堂”。



呂秀蓮反問，為什麼台灣不能像韓國那樣？前韓國總統尹錫悅政變後，韓國國會依然可以正常運作。“立法院”每一個打架、吵架鏡頭，她出國大家都問她這件事，“我真的很尷尬”。過去自己擔任“立委”時看到“立法院”的問題，現在變本加厲。人民期待的是有專業、負責任、理性的“立委”。但現在看不到有建設性的政見，“亂七八糟的情況我們還要容忍多久”？

