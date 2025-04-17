柯文哲雙手上銬出庭　消瘦現身

柯文哲步下囚車雙手上銬。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，遭台北地檢署起訴求刑28年6個月。台北地方法院17日再度提訊柯文哲。柯上午9點多從台北看守所提訊至地院，下囚車時一語不發，雙手上銬、表情嚴肅。



柯這次也是4月初手術後首次出庭，身形看起來消瘦不少，頭髮也幾乎理光，但仍看出整頭白髮。



民眾黨主席黃國昌、柯文哲妻子陳佩琪等人均出席旁聽。



柯文哲涉京華城圖利違法容積獎勵案《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪嫌共遭求刑28年6個月、罰金新台幣5千萬元、褫奪公權10年。沈慶京涉貪圖利罪、違背職務行賄罪共遭求刑17年、罰金3300萬、褫奪公權11年。中國國民黨籍台北市議員應曉薇涉貪違背職務收賄罪、《洗錢防制法》洗錢罪共遭求刑16年6月、罰金5千萬、褫奪公權10年。柯文哲前台北市長辦公室主任李文宗涉貪收賄罪、《刑法》公益侵占罪、背信罪共遭求刑17年4月、罰金1千萬、褫奪公權5年。4人均於3月20日首次出一審金融庭，4月17日柯文哲再度出庭。



柯文哲等4名被告4月1日屆滿羈押期，北院裁定延押4人。接下來要出庭交互詰問，柯文哲的出庭是4月17日上午9點半，李文宗是4月22日下午2點半。



應曉薇與沈慶京於4月10日已先行進行準備程序庭，據瞭解，7月15日以前庭期，柯文哲將與在押的沈慶京、應曉薇、前柯辦主任李文宗同時押解出庭，搭配“在外”被告台北市前副市長彭振聲、台北市都發局前局長黃景茂、威京集團財務部經理張志澄同庭。

