鄭文燦涉貪案境管期將屆　3度換法官今續審

鄭文燦在今日上午約10時17分抵達桃園地方法院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月17日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，今天繼續審理相關案件。鄭在今日上午約10時17分抵達桃園地方法院，整身深色裝扮並戴上口罩，略顯清瘦。面對媒體詢問對解除境管是否有信心，鄭文燦不發一語，進入法院等候開庭。



鄭文燦8月底遭桃園地檢署起訴，並向法院求處從重量刑12年，但鄭案承審法官卻歷經一波三折，前2位承審法官皆突然因病請長假，至今已3度更換法官，今日合議庭將由審判長孫立婷帶領法官何信儀及黃皓彥繼續審理。



鄭文燦與同案5名被告，在去年8月27日遭起訴並限制住居、出境及出海8個月，由於境管期限將屆，桃園地院分別在15日和17日開庭審理決定是否繼續延長限制出境及出海。合議庭15日下午已開庭審理被告侯水文、廖力廷與廖俊松，今日上午將開庭審理被告鄭文燦與廖家興，至於5名被告是否繼續延長限制出境及出海，合議庭預計將於1週內裁定。



鄭文燦在去年8月遭起訴後，負責承辦該案的桃園地院原合議庭審判長江德民，卻在去年10月間突然因病住院並請長假1年直到退休，後來改由受命法官廖奕淳審理，從去年10月至今年2月底已密集召開9次備程序庭，但廖在3月間也突然因病住院請長假1年，從4月起改由審判長孫立婷帶領何信儀、黃皓彥組成的合議庭續行審理。