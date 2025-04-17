柯文哲要求勘驗不正訊問　檢辯爆激烈口角

柯文哲雙手上銬出庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，遭台北地檢署起訴求刑28年6個月。台北地方法院17日再度提訊柯文哲，柯文哲出庭提出要勘驗北檢檢察官林俊言疑似不正訊問，說柯文哲的行動硬碟中有不雅照片、影片，柯要求勘驗、全公開。檢方嚴正駁斥，檢辯雙方爆激烈口角衝突。



柯文哲被起訴後的一審庭，出席者有法官許芳瑜、柯文哲及律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘；北檢有檢察官姜長志、林俊廷、陳思荔，檢察官黃琬珺、陳玟瑾也旁聽，書記官黃傳穎、通譯曾諭昶，旁聽者有大批媒體、民眾黨主席黃國昌、柯妻陳佩琪、民眾黨全體“立委”及黨公職、粉絲等。



上午9點多開庭，柯文哲律師團先指控林俊言對柯文哲、前台北市副市長彭振聲疑似不正訊問，要彭振聲咬柯文哲，並用柯文哲被查扣的隨身硬碟中的“Woman”資料夾，稱裡面有疑似不雅照片、影片威脅柯文哲說要公開。



柯文哲理平頭，看似自信滿滿，頻頻露出笑容，還不時一直對旁聽的觀眾們微笑，柯文哲說，林俊言想嚇他，他要求全部勘驗、全面公開，尤其是林俊言對他的訊問過程全公開，讓社會大眾看看北檢是怎麼玩他。



鄭深元則緩頰說，要求公開林俊言不正訊問柯文哲的光碟檔案，並重新審視全部的筆錄譯文，這樣才以利後續與傳訊相關證人的交互詰問。



姜長志則打斷鄭深元，嚴正表示檢察官沒有不正訊問，這是不存在的事情，完全沒有用疑似不雅影片、照片威脅柯文哲，檢察官也從沒主動要求勘驗柯文哲的資料夾，是柯文哲自己上次出庭提出這個指控，法院也不是像自助餐一樣，柯文哲想勘驗訊問就可以、不想勘驗資料夾也可以；且要求重新審視筆錄譯文是強烈指控。林俊廷也強調，他有看過訊問影片，林俊言完全沒不正訊問。

