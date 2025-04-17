卓伯源表態挺2028藍白合　支持盧昌配

卓伯源（右）今天接受《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪。（截取自《千秋萬事》） 中評社台北4月17日電／中國國民黨籍前彰化縣長卓伯源16日宣布角逐國民黨主席。卓伯源17日在廣播節目表示，國家、人民目前承受痛苦，都因民進黨拿到執政權，他支持國民黨籍台中市長盧秀燕和台灣民眾黨主席黃國昌搭檔參選下屆2028大選。



卓伯源17日接受廣播節目《千秋萬事》訪問時表示，“取得政權，有事變沒事。”國家現在那麼多問題都是執政問題，回歸解決所有問題的本源就是重新拿回執政權，大罷免、九合一、2028大選國民黨都要贏回來，在野陣營應該要合作以免被民進黨個個擊破。台中市長盧秀燕有執政口碑，黃國昌論述能力強，盧昌配是很好組合，但黨主席如果也想選，這個組合就不可能成形。



卓伯源指出，台灣現在面臨四大難題，分別是美國關稅大戰、台灣地緣政治威脅、廢核能源危機、憲政危機。



卓伯源說，台灣對美國關稅大戰完全俯首稱臣，提出零關稅，對台灣農牧業、五金製造等產業造成嚴重衝擊，人民對“賴先生”失望，台灣產業外移造成產業斷鏈，不但產業空洞化，年輕人將沒工作機會，台灣的未來非常危險。



卓伯源表示，昨天他已說台灣有兩隻青蛙，一隻是坐井觀天的溫水青蛙，民進黨“養敵以自保”不斷挑釁中國大陸，其實台灣對陸出超700多億元，若陸方也對台實施高關稅，台灣就慘了。另一隻是廢核造成能源問題的青蛙，民進黨緊抱廢核神主牌，政府必須每年編列高額經費填補台電的虧損大洞，其實這可以舉行大辯論，讓全民來談廢核、“台獨”、兩岸戰爭的利弊。

