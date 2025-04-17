黃國昌批檢察官是黑幫嗎？竟抹黃柯文哲

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉案，從去年9月羈押至今，台北地方法院17日再度提訊柯文哲。民眾黨主席黃國昌痛批，檢察官是黑幫嗎？竟然恐嚇受偵訊的人，甚至誘導前台北市副市長彭振聲去咬柯文哲。看完錄音錄影的逐字稿後，檢察官就慌了，承認自己的筆錄有瑕疵，卻還繼續抹黃柯文哲。



黃國昌強調，既然台北地檢署的檢察官承認筆錄有瑕疵，那就把錄音錄影公開給社會大眾看清楚，民眾看完後心裡就都會有一把尺了。



北院今天再度提訊柯文哲進行準備庭，黃國昌也到場旁聽，在休息時間接受媒體訪問時表示，目前為止聽到的內容令人非常沈重、非常憤怒，從彭振聲到公務員邵琇珮，檢察官的筆錄根本不完整也不正確，沒有把非常多恐嚇、威脅的內容忠實呈現在筆錄中，他也無法相信檢察官在經過多年司法改革後，還會去嗆當事人。



黃國昌說，到底檢察官是司法官還是黑幫？逐字記下來的內容是“你如果以為按照廉政署那種說法可以唬弄過去，我們就來試試看”，請教檢察官林俊言，什麼叫做我們就來試試看？檢察官問案可以直接恐嚇受偵訊的人嗎？請問是要試試看什麼？檢察官到底是代表政府在發現真實，還是代表執政者在恐嚇？

